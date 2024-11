AMETLIK Toyota tõstab WRCs panuseid, maailmameister sai oodatud ametikõrgenduse

Kui kaks soomlast, waleslane ja jaapanlane sõidavad kaasa kõik 14 etappi, siis Ogier jätkab neljandat hooaega osalise koormusega, kuid on andnud mõista, et sõidab kaasa veel vähem rallisid.

Toyota rivistuses on vast kõige suurem üllatus Pajari. Seda, et 22-aastane soomlane Rally1-autosse ülendatakse võis aimata, kuid, et talle usaldatakse koheselt osalmine kõikidel etappidel, seda mitte.