Ränk avarii jätab eestlase F1 MM-etapilt kõrvale

Team Vietnam, mille ridadesse Arand kuulub, teatas eelmisel nädalal, et otsustaval etapi Araabia Ühendemiraatides Sharjahis toimuval võistluse osaleb eestlase asemel soomlane Kalle Viippo.

Arand tegi eelmisel kuul Hiinas toimunud MM-etapil ränga avarii. Arand sai võistlussõidus kehva stardi ja esimeses pöördes sõitis tema kurvi trajektoori kinni Araabia Ühendemiraatide võidusõitja Rashed Al Qemzi. Kokkupõrke vältimiseks keeras meie mees järsult paremale, aga sattus nii halvasti lainesse, et rullus kahel korral üle külje.

Meeskonna teatel soovib andekas noor Eesti võidusõitja olla enne uuesti paati istumist sada protsenti kindel, et on taastunud ja võistluseks valmis.

«Meeskonnal kahju, et Stefan pole veel päris valmis Grand Prix võistlustele naasma, kuid me kõik mõistame tema otsust täielikult. Kõik meeskonnaga seotud isikud soovivad talle kiiret paranemist,» ütles Team Vietnami esisõitja, MM-sarja liider Jonas Andersson.

Arand on MM-sarja punktitabelis kaheksas. Kui kogenud Anderssonil on 99 punkti, siis Arandil 34,5. Eestlast asendav Viippo on aga varem F1-klassis võistelnud ning tulnud parimal juhul MM-sarjas üheksandaks.