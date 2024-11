MM-hõbedad Kaldvee ja Lill võitsid olulise MK-etapi

Harri Lill kommenteeris alaliidu pressiteates, et võit Austraalia vastu oli oluline. «Me kaotasime neile eelmise turniiri poolfinaalis ning ka selle turniiri jooksul pidime neilt esmalt vastu võtma kaotuse. Seega võit on eriti magus ning oluline selles võtmes, et tegemist on meie alagrupivastastega järgmisel MMil ning nad on meie konkurendid olümpiamängude koha nimel,» sõnas Lill.