AMETLIK Konstantin Vassiljevist saab FC Flora peatreener

Selle valguses võeti Vassiljevilt hooaja alguses Flora kaptenipael, mis oli tema käel olnud alates 2019. aastast. «Nii palju võin öelda, et kapteni staatuse kohta on otsus tehtud. FC Flora uus kapten on Rauno Alliku. Otsustasime mitte minna konflikti fännide ja rahvaga. Muus osas on Kostja meie mängija,» vahendas soccernet.ee mais Flora toonase peatreeneri Norbert Hurdi sõnu.