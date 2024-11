Flora president: Konstantin Vassiljev on läbi ja lõhki Eesti mees, muidu ta poleks meie peatreener

Flora kuulutas tänavu sügisel mängijakarjäärile joone alla tõmmanud Vassiljevi (40) esinduse juhendajaks esmaspäeval. Pohlaku sõnul oli lootsi vahetamise taga UEFA ajaline surve. Nimelt Euroopa vutiliit nõuab, et peatreeneril oleks UEFA Pro litsents või et ta vähemalt omandaks seda, aga seni peatreeneri kohuseid täitnud Taavi Viigil see puudus. Vastava litsentsita võib treener töötada kuni 60 päeva.

«Vassiljevi palkamine oli lõpuks suhteliselt lihtne valik,» teatas Pohlak Postimehele. «Otsustamiseks oli aega vähe. Et Viigil pole Pro litsentsi, alustasime potentsiaalsete peatreenerite kaardistamisega juba suvel. Mõne aja eest ütlesin, et meil on plaan paigas, ent see ei realiseerunud – vahel lihtsalt on nii.»