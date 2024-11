«Ma ausalt ei tea, mis saab.» Man City liidril pole järgmiseks hooajaks lepingut

33-aastane De Bruyne liitus Man Cityga 2015. aastal. Belgia poolkaitsja on läbi hooaegade olnud meeskonna liider ning koos on tuldud kuuekordseks Inglismaa ja ühekordseks Euroopa meistriks.

Vaatamata faktile, et De Bruyne leping lõpeb suvel, pole uue kontrahti osas läbirääkimisi alustatud. «Ma ausalt ei tea, mis saab,» ütles De Bruyne mängueelsel pressikonverentsil, kui talt küsiti tuleviku kohta. «Teadsin hooaja alguses, et mingil hetkel algavad läbirääkimised, aga pärast vigastust panin kõik asjad ootele.»

Kuigi Man Cityl on käsil ajalooliselt kehv viiemänguline kaotusteseeria, siis meeskonna peatreener Pep Guardiola sõlmis mõne päeva eest klubiga kaheaastase lepingupikenduse. De Bruyne vihjas, et legendaarse hispaanlase jätkamine võib mõjutada ka tema otsust.

«See võib aidata, sest tean, milline ta on. Tean, et ta arvestab minuga. Uue treeneriga peaksin arutama oma tuleviku üle. Võib-olla Pep muudab meelt ja ütleb mulle aitäh, nägemist, kuid see pole tõenäoline, sest tean, kuidas ta toimib. Kui läbirääkimisi ei tule, siis see on minu viimane hooaeg siin. Tahan lihtsalt mängida head jalgpalli,» teatas De Bruyne.