Pahapoisi staatusega endine vutitäht sattus sõbraga noarünnaku ohvriks

Taani väljaanne BT kirjutab, et Taani mehed jalutasid New Yorgi tänavatel, kui võõras isik tungis neile selja tagant kallale ja pussitas noaga Bendtneri kaaslast näkku ja kõrva. 36-aastane Bendtner kinnitas BTle juhtunut, kuid lisas, et ei soovi seda lähemalt kommenteerida.