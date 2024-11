«Temaga ei saa võistkondlikku tiitlit võita.» Red Bulli sõitja võib hooaja lõpus saada kinga

Verstappen ületas Las Vegases finišijoone viiendana ning kindlustas sellega kaks etappi enne lõppu meistritiitli, sest üldarvestuse lähim jälitaja Lando Norris jäi kuuendaks. Aga konstruktorite tiitel on Red Bulli jaoks sisuliselt püüdmatus kauguses – liider McLarenist jäädakse 53 punkti kaugusele.

Red Bulli kaotuse taga on Perezi kehvad tulemused: mehhiklane on kogu hooaja lõikes teeninud tiimikaaslasest koguni 251 punkti vähem.

Red Bulli F1-tiimi nõunik Helmut Marko kritiseeris Las Vegases kümnendaks jäänud 36-aastase Perezi esitusi jõuliselt. «Ta on Verstappenist teeninud üle 200 punkti vähem, seega on selge, et temaga ei saa võistkondlikku tiitlit võita,» vahendas Marko sõnu Austria väljaanne Kronen Zeitung.