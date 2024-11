F1ga llitub ülejärgmiseks aastaks uus autotootja

Alles aasta alguses lükkas F1 tagasi GMi ja Cadillaci toega Ameerika tiim Andretti ettepaneku liituda kuningliku sarjaga. Sky Sports kirjutab, et nüüd on olukord teine, sest GMi ettepanek oli F1le vastuvõetavam.

Andretti tiim on ka selle pakkumisega seotud. Nimelt GMi ametlik partner on nüüd TWG Global, mis võttis Andretti USA autospordiprogrammi juhtohjad endale pärast seda, kui võistkonna asutaja Michael Andretti taandus igapäevasest juhtimisest.

F1 teatas, et alustas uue meeskonna ametliku liitumisprotsessiga. Selleks hinnatakse GMi ja TWG Globali jätkusuutlikkust ja võimekust. «Nad on täitnud olulisi verstaposte ja kinnitanud selgelt oma pühendumust. Sarja 11. tiim hakkab kandma nime GM/Cadillac, kusjuures GM asub hiljem tarnima ka mootoreid. F1 on rahul ning jagab uudiseid lähiajal,» lisati avalduses.

F1 president Stefano Domenicali on uue meeskonna lisandumise üle elevil. «General Motorsi ja Cadillaci pühendumus sellele projektile on oluline ja positiivne märk meie spordiala arengust,» ütles ta. «Oleme kindlad et kõik osapooled teevad täielikku koostööd, et uus tiim toimiks hästi.»