PARC FERMÉ Kas 65-aastane WRC tiimipealik on marionett või paneb ta piitsa valusamalt vihisema?

Juha Kankkunen (vasakul) ja Tommi Mäkinen 2000. aastal Monte Carlo rallil. Mõlemad mehed olid selleks hetkeks neljakordsed maailmameistrid ning nüüd on nad mõlemad olnud ka Toyota tiimipealikud.

Postimehe rallisaade «Parc Fermé» võttis kokku MM-hooaja viimasel etapil Jaapanis toimunu, aga vaatas otsa ka eesootavale. Toyota kinnitas, et järgmisel aastal on osadel etappidel nende tiimipealikuks Jari-Matti Latvala, kuid juhiametit hakkab pidama ka neljakordne maailmameister Juha Kankkunen. Kas 65-aastane soomlane saab ülesandega hakkama? Stuudios on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.