Selgusid järgmised viis korvpalli EMile pääsejat

B-grupis on sotid selged Itaalia ja Türgi jaoks. Osmanid kindlustasid pääsme 81:76 võiduga Ungari üle ja nende saldo on 3–1, itaallastele «piisas» sel korral isegi 74:81 kaotusest Islandile, seda tänu ungarlaste kaotusele. Nendegi saldo on valikgrupis 3–1.