Endise tiimikaaslase sõnul on jutud Schumacheri tütre pulma väisamisest võltsid

Schumacheri tütar Gina-Maria abiellus Iain Bethkega 28. septembril Mallorcal, Schumacherite perekonnale kuuluvas villas.

Saksamaa meedia teatel väisas pulmapidu ka Michael Schumacher, kelle jaoks oli see esimene (pool)avalik esinemine – tegemist oli suletud üritusega, kus pulmakülalistel ei võinud olla isegi telefone – pärast 2013. aasta traagilist mäesuusaõnnetust.

1994. ja 1995. aastal Schumacheriga samas võistkonnas, Benettonis kihutanud Herbert ei pea neid teateid aga usaldusväärseks.

«Mis puudutab seda kõige viimast kuulujuttu, et ta väisas justkui oma tütre pulma, siis niipalju, kui mina asjast aru saan, on see tippklassi võltsuudis, mille taga pole mingit tõde,» sõnas ta väljaandele FlashscoreUSA.com.

Herbertiga analoogset arvamust on varem jaganud ka neurokirurg Jussi Posti, kes pidas Schumacheri seisundit silmas pidades äärmiselt ebatõenäoliseks tõsiasja, et sakslast helikopteriga kusagile liigutati.

«Kui tema majja on ehitatud haigla ja tema ümber on meditsiinilised seadmed, siis näib, et ta on suurema osa ajast veetnudki haiglas. Meile kättesaadava info kohaselt ei näi ta väga aktiivset elu elavat,» on Posti Iltalehtile öelnud.

«Kõik viitab sellele, et ta ei tunne end hästi. Voodihaigetena muutuvad inimesed enamasti nii hapraks ja kangeks, et pärast nii mitut aastat pole neid võimalik enam voodist üles tõusta,» viitas ta tõsiasjale, et Schumacheri õnnetusest möödus mullu detsembris juba kümme aastat.