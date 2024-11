HIRMUÄRATAV VIDEO Lahti tulnud reklaamtahvel lükkas suusahüppaja tornist alla

23-aastane Sundal oli parasjagu poomil ennast valmis seadmas, kui tema selja taga olnud reklaamtahvel lahti pääses ning talle selga tuhises. Põntsu tulemusena löödi Sundal poomilt maha, kuid õnneks suutis norralane tasakaalu hoida ja suuskadele jääda.

Kristoffer Eriksen Sundal został zepchnięty z belki w taki sposób, ale i tak wystrzelił petardę. Szacuun pic.twitter.com/MbwjAJpd84 — NessKiy (@ NessKiy ) November 23, 2024

Vähe sellest, tegelikult tegi Sundal ka väga korraliku õhulennu, kandudes 140 meetri mäel 132 meetrit, millega platseerus kvalifikatsioonis 12ndaks. Ent see mõistagi kedagi säärases olukorras ei huvitanud, sest vaja oli aru saada, miks säärane eluohtlik olukord üldse juhtus.

«See võinuks väga palju hullemini lõppeda,» põrutas NRK ekspertkommentaator Johan Remen Evensen. Tema kamraad Christian Nilssen lisas: «Mis seal juhtus? See on täielik skandaal!»

Telekaamerasse sai püütud ka Sundali esmane reaktsioon pärast maandumist. Kui norralane suusad alt ära võttis, hüüdis ta: «Ma pean saama uue hüppe!» Seda tegi ta seepärast, et arvas, et hüpe polnud määrustepärane, mida see siiski oli.

Hiljem telekaamerate ette astudes sõnas Sundal, et tegemist oli väga õnneliku õnnetusega. «Kui mu käsi jäänuks poomi ja reklaamtahvli vahele, kui mind sealt minema löödi, siis jäänuks ma sinna rippuma ning ilmselt vigastanuks õlga või liigest. Seega selles mõttes läks hästi,» sõnas ta.

FISi võistluste direktori Borek Sedlaki sõnul tekkis olukord, kui nad üritasid telekaamerate jaoks reklaamtahvlit liigutada. Nimelt tehakse seda puldist, kaugmeetodil, kuid mingil põhjusel jäi see liikuma hakates esialgu kinni ning seejärel valla pääsedes tuhiseski hooga Sundalile selga.

«Mina ei saanudki seda näha, sest olen 100 meetrit eemal. Sealt on mul võimatu näha, kas ja kui kiiresti midagi liigub. Kahjuks võivad sellised asjad juhtuda, kui tehnoloogiat kasutada. Isiklikult eelistaksin ma nii poomi kui ka reklaamtahvlit liigutada manuaalselt, kuid säärane tehnoloogia on meil juba mitu aastat kasutusel ning see on esimene kord, kui midagi sellist juhtus,» selgitas ta.

Küll võeti FISis vastu otsus, et edaspidi lastakse hüppajad poomile alles siis, kui nii poom kui ka reklaamtahvel on valmis sätitud. Seda mõistagi, et analoogseid, verdtarretavaid olukordi tulevikus vältida.