Eesti edukaima käsipalluri lähitulevik sai paika: mulle jäeti vaid mõni tund mõtlemisaega

Juba 2008. aastal Šveitsi klubisse Schaffhausen Kadetten liikunud 36-aastane Patrail on jõudnud karjääri jooksul mängida Euroopa absoluutsetes tippklubides. Saksamaa meeskondades TSV Hannover-Burgdorf ja Rhein-Neckar Löwen saavutas eestlane edu nii maailma tugevaima liiga karikasarjas kui ka erinevates eurosarjades.

Eelmise hooaja lõpetas Patrail THSV Eisenachi hingekirjas, kuid sügisest on hoidnud end vormis ASV Hamm-Westfaleniga treenides. Nüüd liitub mees Saksamaa tugevuselt kolmandat liigat juhtiva TV Emsdetteniga, kus mõned hooajad tagasi pallis ka teine Eesti koondislane Karl Toom. Meeskonnal on hiljuti olnud probleeme vigastusega ning eestlane palgati just kaitse puudujääke korrigeerima.