Hyundai tiimipealik: on õiglane, et Toyota maailmameistriks krooniti

«Mul on väga kahetised emotsioonid, aga see, mis peaks praegu tegelikult esile tulema, on suur rahulolu ja kergendus Thierry ja Martijn [Wydaeghe] nimel, kel õnnestus jõuda oma karjääris imelise verstapostini,» sõnas ta väljaandele DirtFish.

«Nad on lihtsalt kogu aeg võidelnud ja töötanud selle hetke nimel aastaid – jõuda lõpuks oma spordis tippu on väga eriline hetk ja seda tuleks 100 protsenti tähistada. Minu meelest pole kahtluski, et nad tegid imelise hooaja, haarates kohe Monte Carlo rallist juhtohjad ning hoides neid lõpuni välja. See ütleb juba iseenesest midagi!» lausus Abiteboul.

Seejärel liikus ta jutuga edasi tootjate tiitli juurde, mis oli kuni Jaapani ralli punktikatseni lahtine, kuid mille Toyota lõpuks kolme punktiga Hyundai nina alt endale napsas.

«Ilmselgelt, kui sa oled millelegi nii-nii lähedal, siis sellest ilma jäämine tekitab frustratsiooni. Ent tegelikult on kõik hästi ja leian, et see oli ka õiglane. Kui asjadele kainelt otsa vaadata, siis pole võimalik seda lõpptulemust kuidagi teisiti nimetada. Toyota on praegu meie spordis number üks autotootja.

Ja seegi on okei, sest tegelikult olime neile tunduvalt lähemal kui eelmine aasta ning tõsiasi, et tiitliheitlus kestis lõpuni välja, on ainult selle kinnitus. Pealegi on see meie jaoks väga hea motivatsioon, mida järgmisesse aastasse kaasa võtta.

Seega me pole löödud, vaid tunneme kergendust, rahulolu ja uhkust Thierry ja Martijni üle ning kavatseme järgmisel aastal veel tugevamana tagasi tulla,» lausus Abiteboul.

Toyota teenis 14 etapiga tänavu 561 punkti, Hyundai 558. Küll olid käärid suuremad, kui lugeda rallivõite: Toyota triumfeeris kaheksal etapil, samal ajal kui Hyundai sai võidušampust pritsida viiel.