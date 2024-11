Laskesuusatäht teatas, millal ta võistlustulle naaseb

Kahekordne olümpiavõitja pani eelmisel nädalal taas suusad alla, et valmistuda laupäeval Soomes Kontiolahtis algavaks MK-sarjaks. «Täna tegin oma esimese raske treeningu. Pärast tagasilööki tahan suusatada veelgi rohkem. Oluline on olla kannatlik, et jõuda lähinädalatel väga heale tasemele,» ütles taSVT Sportile.