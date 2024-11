Kelly Sildaru vigastas Austrias põlve, 2026. aasta olümpiamängud küsimärgi all

«Uuringute tulemusel selgus, et Kellyl on vasaku põlve eesmise ristatisideme vigastus. Sama põlve opereerisin ka aastaid tagasi,» ütles artroskoopiale ja sporditraumatoloogiale keskendunud ortopeed Madis Rahu. «Vigastuse täpne ulatus selgub operatsiooni käigus. Seejärel on võimalik hinnata taastumisperioodi pikkust.»

2022 Pekingi taliolümpial pargisõidus pronksmedali võitnud Kelly Sildaru kommenteeris juhtunut suusaliidu vahendusel nii: «Laupäevasel maailmakarikaetapi soojendusel kukkusin väga nõmedalt – enne teist hüpet jäi mu suusa alla lumekuul, mis viis mind tasakaalust välja. Vahetult enne hüpet üritasin hoogu kinni pidurdada, kuid olin juba hüppe ees ning olenemata pingutusest ei õnnestunud mul seisma jääda. Libisesin külje pealt üle hüppe ääre.

Minu jaoks on arusaamatu, kuidas üldse nii süütus kohas ja väikese kukkumisega on võimalik endale nii palju haiget teha. Mul on väga raske aktsepteerida fakti, et olen sunnitud uuesti operatsioonile minema ja taastusravi protsessi läbi tegema. Olin just hakanud end suuskadel enesekindlalt tundma ning olin väga motiveeritud võistlema ja hästi esinema.