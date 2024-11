Rootsi kergejõustikutäht tõmbas karjäärile joone alla

«Nüüd on aeg profikarjäär lõpetada. Suur aitäh perele, kõigile mu sõpradele, võistlejatele, meeskonnakaaslastele, treeneritele, füsioterapeutidele, sponsoritele, kergejõustikuklubidele ja teistele, kes on sellest teekonnast osa saanud,» kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Berglund teenis 2017. aasta Belgradi sise-EMil 1500 m jooksus hõbeda. Lisaks on ta Rootsi meistrivõistlustel võitnud kokku 18 kulda. «Kui sa treenid terve talve ja saad aprillis või mais vigastada, siis on kogu hooaeg läbi. Seejärel hakkad mõtlema, kas peaks profispordiga veel ühe aasta tegelema,» selgitas ta oma otsust SVT Spordile, et motivatsioon profisporti teha on kadunud.