Eesti meister meelitas enda ridadesse noortekoondise kapteni

«Mul on väga hea meel liituda värske Eesti meistriga! Algab uus peatükk minu karjääris. Ootan põnevusega uut hooaega, meeskonnaga kohtumist ja uusi väljakutseid. Annan endast kõik, et aidata klubil saavutada tulevase hooaja eesmärgid!» sõnas Tammik.

Levadia spordidirektori Mihhail Gulordava sõnul on nad jälginud Tammiku arengut nüüdseks juba kaks aastat: «Praegu on õige aeg nii tema kui ka klubi jaoks alustada koostööd. Ta on Eesti U21 koondise kapten ning heade liidriomadustega keskkaitsja. Usume, et ta suudab meeskonda ja klubi aidata uue hooaja eesmärkide saavutamisel.»