Laskesuusakuningas Bø: tahan olla aegade edukaim!

Möödunud hooajal krooniti​ Bø viiendat korda MK-sarja üldvõitjaks. Tema eesmärk on Ole Einar Björndalen (kuus MK-sarja võitu) kinni püüda. «Viis võitu on tubli tulemus, aga iga aasta tahad rohkem saavutada. Mina tahan olla aegade edukaim!» toonitas Bø, kes tegi hiljuti ajalugu.

Ta on nüüdseks võitnud kahel järjestikusel MMil (2023 Oberhofis ja 2024 Nove Mestos) igal distantsil medali. «Oluline on olla nii füüsiliselt kui ka vaimselt valmis. Kui saad esimese medali kätte, ole õnnelik selle üle, aga unusta see kohe ära ja keskendu järgmisele võistlusele,» selgitas Bø, kuidas ta suudab püsida kahe nädala jooksul keskendunud.

Eesootaval hooajal on norralase suurimad konkurendid koondisekaaslased. «Rootsi sportlased on tugevad, prantslased võivad hästi võistelda, sakslased on ohtlikud. Nägime eelmine hooaeg, et kõige tugevamad on ikkagi norralased,» märkis Bø.