MEISTRITE LIIGA Manchester City kriis jätkub, klubid lõid kokku 40 väravat

​Lissaboni Sporting - Londoni Arsenal 1:5

Paar nädalat tagasi kaotas Arsenal mitu mängu järjest, kuid nad on uue hingamise leidnud. Portugalist võtsid nad võõrsil väga vajaliku ja suure võidu. Tuletame meelde, et Sporting pole kehv sats. Valitsev Portugali meister võitis kolm nädalat tagasi 4:1 Manchester Cityt.

Berni Young Boys - Atalanta 1:6

Atalanta on viiest mängust võitnud kolm ja teeninud 11 punkti, millega nad on praegu 4. kohal. Young Boys on kaotanud kõik kohtumised ja on tabeli viimased.