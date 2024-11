Dopingut pruukinud agressorriigi laskesuusataja kaotas veel ühe olümpiakulla

"CASi apellatsiooniosakond kinnitas antidopingu osakonna järeldusi, mis tegid kindlaks, et Ustjugovi bioloogilisest passist leiti anomaaliaid, seega ta rikkus dopinguvastaseid reegleid," teatas rahvusvaheline laskesuusaliit.

Ustjugov on nüüdseks jäänud ilma kahe olümpiamängude medalitest. Varem kaotas ta 2014. aasta Sotši olümpiamängude teatesõidu kulla, sest tema dopinguproovi järelkontrollist leiti keelatud aineid – steroide. Ta sai 2020. aastal võistluskeelu.

CASi apellatsiooniosakonna otsusega teenib Prantsusmaa laskesuusalegend Martin Fourcade oma karjääri kuuenda olümpiakulla, mis tõstab ta kõigi aegade edetabelid Johannes Thingnes Bøst mööda teisele kohale. Enim laskesuusa olümpiakuldi on Ole Einar Bjørndalenil (kaheksa). Vancouver talimängudelt saab seega hõbeda slovakk Pavol Hurajt ja neljandalt kohalt tõuseb esikolmikusse austerlane Christoph Sumann.

Ustjugovil on veel teoreetiline võimalus kaevata otsus edasi Šveitsi föderaalkohtusse, ent see on lubatud vaid kindlatel protseduurilistel asjaoludel.