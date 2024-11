Jelena Välbe paugutas taas, seekord jäi talle ette Vladimir Putin

Norra väljaande VG andmetel on Putin seisukohal, et Vene sportlased peaksid ise otsustama, kas osaleda rahvusvahelistel võistlustel. Välbe, kes on varem avaldanud Putinile toetust, oli nüüd kriitiline.

«Kas müüme end maha ja reedame sellega oma riiki ja mehi, kes võitlevad meie elu eest?» ütles Välbe venelaste kanalile RuTube, viidates Venemaa sissetungile Ukrainasse. «Presidendi sõnul peaks sportlastel olema vabadus ise otsustada oma osalemise üle. Ma ei nõustu sellega. See on võib-olla ainus asi, milles ma temaga eriarvamusel olen.»

Mitmed rahvusvahelised spordiorganisatsioonid on venelaste osalemise spordis peaaegu keelanud. Samal ajal arutatakse võimalust, et venelased osaleksid võistlustel ilma riigi sümboolikata.

Välbe arvates peaksid Venemaa sportlased siiski rahvusvahelistel suursündmustel esindama oma kodumaad. «Kõige tähtsam on, et meil peab olema [Vene] lipp ja hümn,» vahendas Välbe sõnu VG.

See pole esimene kord, kui 56-aastane endine suusatäht kurdab selle üle, et agressorriigi sportlased ei saa osaleda välisvõistlustel oma sümboolikaga. «Kui me näiteks oleksime visanud korraliku pommi Londoni kesklinna, oleks kõik juba läbi ja meid lubataks igale poole,» ütles ta mõne kuu eest portaalile news.ru.

Ta pälvis selle avaldusega raju kriitikat. Näiteks Venemaa üks tuntumaid spordireportereid Dmitri Guberniev leidis, et kuniks kohalikku suusaliitu juhib Välbe, pole neil lootustki naasta rahvusvahelisele areenile. «Kes rahvusvahelisest suusaliidust tahaks tegeleda Välbega, kui ta on öelnud, et tahaks pommitada Londonit?» küsis Guberniev.

Ta jätkas: «Välbe on muutunud maailma spordiringkondades põlatud isikuks. Kuni ta on juhtpositsioonil, ei naase Venemaa rahvusvahelistele võistlustele.»