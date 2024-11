Endise tennisetähe elu muutus õudusunenäoks: mult võeti kõik, mida armastasin

Esmaspäeval avaldatud Instagrami videos rääkis Del Potro, kuidas vigastused mõjutavad teda tänaseni. «Mu igapäevaelu pole selline, nagu ma tahaksin. Ma ei saa mängida jalgpalli, padelit ega tennist. See on kohutav. Minult võeti ära võimalus teha seda, mida kõige rohkem armastasin – mängida tennist,» ütles Del Potro.

Ta jätkas: «See on väga raske. On hetki, kus mul ei ole enam jõudu. Mul on häid ja halbu hetki, kuid enamasti pean teeseldes tegema head nägu, kuigi tunnen end kohutavalt. Igal hommikul, kui ärkan, pean võtma kuus või seitse tabletti: maovalu leevendajaid, põletikuvastaseid ravimeid ja ühe ärevuse vastu. Tablettide tõttu võtsin kaalus juurde, mistõttu arst soovitas mul teatud toitudest hoiduda.»

Del Potro sõnul algasid probleemid pärast põlveoperatsiooni, mis tehti 2019. aastal. «Arst ütles, et saan kolme kuu pärast mängida. Registreerisin end isegi aasta lõpus kolmele siseturniirile. Aga sellest hetkest alates ei ole ma suutnud ilma valuta trepist üles minna. Tihti on valus ka magama jäädes. See on olnud lõputu õudusunenägu,» sõnas ta.