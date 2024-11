Hyundai tiimiboss vihjas, milline võiks olla uue aasta sõitjate koosseis

Toyota jagas ühte autot kahe mehe vahel: need olid mitmekordsed maailmameistrid Kalle Rovanperä ja Sébastien Ogier. Uuel aastal on valitseval võistkondlikul tšempionil neli täiskohaga juhti: Elfyn Evans, Rovanperä, Sami Pajari ja Takamoto Katsuta. Osalise koormusega võistleb vaid Ogier.

«Jah, Toyota jagas ka autot, kuid maailmameistritega. Lisaks osalesid nad rohkematel rallidel kui meie sõitjad. Arvan, et me ei koostanud meie sõitjate graafikut kõige paremini,» rääkis Abiteboul. «Mõne sõitja võistluspaus venis liiga pikaks. Tagantjärele vaadates oli see üks asi, mida me ei teinud sel hooajal piisavalt hästi.»