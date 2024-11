Sõimu- ja narkoskandaali sattunud tippkohtunikku süüdistatakse nüüd juba kolmandas asjas

Veidi aega hiljem hakkas ringlema video, milles väidetavalt figureeris Coote, kes tõmbas ninna valget pulbrit. Inglismaa kõmuleht Sun kirjutas, et video oli filmitud päev pärast EM-finaalturniiri mängu, milles Briti vilemees täitis ametikohustusi. Asja hakkas juurdlema Euroopa jalgpalliliit ehk UEFA.

Nüüd algatas FA Coote'i suhtes juba kolmanda uurimise. Nimelt väitis Sun teisipäeval, et ​Coote vahetas 2019. aastal Leeds Unitedi ja West Bromwich Albioni vahelise ​Inglismaa esiliiga mängu eel ja järel fänniga sõnumeid, kus arutati kollase kaardi andmist. Coote andis kõnealuse kaardi aga reeglitepäraselt ning Sunil polnud ühtegi viidet, et ta saanuks selle eest raha.

«Lükkan need valed ja laimavad süüdistused kategooriliselt ümber,» teatas Coote avalduses. «Mis tahes probleemid on mul eraelus, need pole kunagi mõjutanud minu otsuseid väljakul. Olen alati vilistanud mänge erapooletult ja nii hästi, kui suudan.»