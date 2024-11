Eesti parim piljardiproff jõudis tippturniiril poodiumile

Poolfinaalis tuli Grabele vastu Max Lechner. Paraku alistas austerlane 150:93 meie mehe ja pääses edasi finaali. Lechner läks vastamisi kaasmaalase Mario Hega, kes krooniti turniiri võitjaks. He teenis triumfiga 10 000 dollarit ehk 9475 eurot. Kolmandaks platseerunud Grabe noppis 4350 dollarit ehk 4121 eurot.

Grabe tõusis tänavu esmakordselt maailma edetabeli kolmandale reale. Ta on ka läbi aegade ainus Eesti piljardisportlane, kes on võitnud täiskasvanute MMilt Eestile medali. Samuti on ta ainus eestlane, kes kunagi paiknenud maailma edetabelis saja parima hulgas.