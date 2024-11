«See õpetas mulle väga palju. Olukord ei puudutanud kriitikuid, vaid mind ja kuidas sellega toime tulen. Ma polnud vihane, olin kurb. Tundsin ennast maailmast eraldatuna ja et olen täiesti üksi. Kui sa oled sellises olukorras, siis on väga raske maailmas toime tulla. Mitte keegi ei saa sinu tegemistest ja tunnetest aru. Seevastu on tähtis selliseid tundeid kogeda. Kui sa lõpuks rahu leiad, siis lähevad need üle,» märkis Latitude 64le intervjuu andnud Tattar, kes pidi hooaja keskel kaugelt puttimise tehnikat lihvima.