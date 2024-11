Euroliiga legend leidis uue töökoha

Novembri keskel sai Monacot kolm aastat juhendanud Saša Obradović hundipassi pärast seda, kui Prantsusmaa kõrgliigas jäädi alla Le Mansile.​ Nüüd teatati, et uueks peatreeneriks saab Euroliiga legend Spanoulis.

Kreeklane on on üks viiest mängumehest, kes on Euroliigas visanud rohkem kui 4000 punkti. Oma mängijakarjääri jooksul 4455 punkti teeninud Spanoulis hoiab oma juhendatava Mike Jamesi ja Nando De Colo järel Euroliiga läbi aegade parimate punktitoojate tabelis kolmandat kohta.