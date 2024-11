MEISTRITE LIIGA Reali vastu võimu näidanud Liverpool jätkab täiseduga

Celtic - Club Brugge 1:1

Celtic (8 punkti) on 20. ja ühe punkti vähem teeninud Brugge 22. kohal.

Zagrebi Dinamo - Borussia Dortmund 0:3

Saksamaa klubi noppis oma neljanda võidu ja jätkavad hea hooga. Praegu püsivad nad tabeli ülemises otsas neljandal kohal. Dinamo on teeninud seitse punkti ja on 23. kohal.

Liverpool - Madridi Real 2:0

Liverpool jätkab täiseduga ning on tänavu Meistrite liigas ainus tiim, kes on kõik 5 mängu võitnud. Eelmine hooaeg Meistrite liiga võitnud Real sai juba kolmanda kaotuse ning on kuue punktiga 24. kohal.