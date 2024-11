Veesaar aitas valitseda korvialust ja Arizona alustas miniturniiri magusa võiduga

Davidson oli seni võitnud kõik neli mängu, kuid mitte kõige tugevamate meeskondade vastu. Ehkki Arizona jäi mängu alguses tagaajaja rolli, haarati peagi initsiatiiv. Poolaja lõpuks saadi ette 49:37 ning mängu lõpuosas kruviti edu juba 30 silmale.

Vaatlejad pidasid edu oluliseks aluseks just korvialust, kust võitjad said kokku 50, kaotajad aga vaid 28 punkti. Kenasti rotatsioonis olev Veesaar kogus 18 minutiga 9 punkti, 6 lauapalli, 2 korvisöötu, 2 kulpi ja 1 vaheltlõike. 21 punktiga kerkis Arizona resultatiivseimaks viis kaugviset tabanud Anthony Dell'Orso.