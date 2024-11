Eesti korvpallipoiss sai harukordse kutse Euroliiga noorteturniirile

Avdejev lendas eile koos Hallikuga Istanbuli, kus peetakse tänavuse hooaja esimene kvalifikatsiooniturniir. «Kutse tuli ligi kuu aega tagasi. Mina olin kohe nõus, see on hea võimalus. Roman nagunii tahab igal pool mängida. Niisuguse kutse saamine oli meeldiv üllatus,» rääkis Hallik Postimehele.

«Ta on aasta teistest noorem. Ja ta on sellele turniirile saamiseks ise palju ära teinud, valiti suvel U16 vanuseklassi EMi B-divisjoni turniiri MVPks. Mul on Romani üle hea meel – tööd, mida oleme teinud, on märgatud,» lisas Hallik.