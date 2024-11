Jefimova kange rivaal põhjustas liiklusõnnetuse, pealegi lubadeta sõites

​Londonis 15-aastaselt olümpiavõitjaks kroonitud Meilutyte on praegu 27-aastane. 2019. aastal jäi ta kolmel korral kättesaamatuks dopinguküttidele ja teda ähvardas kaheaastane võistluskeeld, kuid Meilutyte lahendas asja nii, et teatas karjääri lõpetamisest. Mitmed hinnangud, et just see asjaolu oli toonase karjääri lõpetamisest teatamise põhjuseks, said tuge 2021. aastal, mil ta naasis tippsporti.