Aigro treener: ta peab uskuma, et kuulubki parimate sekka

Suusahüppaja Artti Aigro jõudis eelmisel nädalavahetusel Lillehammeris mõlemal võistlusel kahekümne parema hulka. Norra koondise – kus Aigro harjutab – peatreeneri Magnus Brevigu sõnul oli see hea algus ja ühtlasi samm edasi tema varasemast tasemest.

«Tema sooritused nii ametlikes treeningvoorudes kui ka kvalifikatsioonides näitasid isegi kõrgemat potentsiaali. Loodan, et ta suudab saavutada peagi veelgi paremaid tulemusi,» ütles Brevig Eesti suusaliidu pressiteate vahendusel.

Ta lisas: «Artti jaoks on suurim väljakutse olnud endasse uskumine – et ta tõesti võib olla suurepärane suusahüppaja. Arvan, et nüüd hakkab ta mõistma, et kuulubki parimate sekka, ja see on sellel hooajal väga oluline edasiminek.

Rukal on alati suurepärane konkurents ja imeline atmosfäär – tõesti tunned, et talv on kätte jõudnud. Sealne mägi sobib Aigrole hästi, kuid edu sõltub paljuski konkreetsetest tingimustest ja pisut ka õnnest. Kui tingimused on soodsad ja ta teeb hea hüppe, näitab ta, milline tohutu potentsiaal temas peitub.»

Kahevõistleja Kristjan Ilves oli võistluse eel lühike ja konkreetne. «​Rukalt ootan eelkõige seda, et saaks hüppemäel asjad klappima ja et seal asjad sujuksid,» ütles Ilves. Murdmaavormiga tema sõnul probleeme ei ole ning ennekõike tuleb vaim valmis panna.

Murdmaasuusatajatest võistlevad Marko Kilp, Martin Himma, Alvar Johannes Alev, Ralf Kivil, Henri Roos, Teesi Tuul ja Õnnela Rodendau.

«Oleme Ruka võistluste eel ootusärevad, sest just siin selgub, kui edukas on hooajaks ettevalmistumine olnud ning kuivõrd iga sportlane iseend ja konkurente üllatada ja ületada suudab. Alevi suurepärased sõidud Beitostølenis ja Himma võimas lõpuspurt Olosel annavad põhjust loota, et oleme valmis ka maailma tippudega rinda pistma. Ruka etapp ja algav hooaeg tervikuna tõotavad tulla põnevad – tänavune on MMi hooaeg ning ka Milano taliolümpia pole enam kaugel,» rääkis treener Aivar Rehemaa.