Suur skandaal Venemaal: vutikohtunikele pakutavat altkäemaksuks sadu miljoneid

Nimelt rääkis kuberner Vjatšeslav Fedorištšev Venemaa kehakultuuri- ja spordinõukogu koosolekul, et Samaara jalgpalliklubi Krõlja Sovetov oli palunud eraldada 36 miljonit rubla (üle 300 000 euro) seoses asjaoluga, et «ollakse võlgu» kõrgliiga kohtunikega seotud isikutele. Venemaa jalgpalliringkonnad reageerisid tuliselt ja nõuavad õiguskaitseorganitelt uurimise läbiviimist, teatas portaal gazeta.ru.

«Kaks kuud tagasi tuli minu juurde üks Krõlja Sovetovi inimene ja ütles: «Vjatšeslav Andrejevitš, te loete Krõlja Sovetovi võlgu? Meil on üks võlg veel, umbes 36 miljonit rubla.» Küsisin, mille eest? Ta vastas, et ei saa öelda, sest see oleks kuritegu, et mul pole vaja teada,» rääkis kuberner muu hulgas.