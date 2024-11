PRESSISEKTOR Korvpallibuum Eestis võib kõigest ühe pauguga lõhkeda

Eesti meeste korvpallikoondis läks selles koondiseaknas vastamisi eelmiste Euroopa meistrivõistluste poolfinalisti Poolaga: tulemuseks üks võit ja üks kaotus, mis igati tubli tulemus. Samas jäi üles ka mure veebruari osas, sest seal piisab ühest ebaõnnestunud matšist ja korvpallibuum asendub korvpallimasendusega.

«Praegu toimuv on selge eufooria, isegi kaotuse järel, aga kui Põhja-Makedooniale kaotatakse ning nad võidavad veel ka Poolat, lendab see kõik valusalt õhku,» sõnas Järvela.

Morn mure – Võrkpallikoondis

Eesti Võrkpalli Liit otsustas, et rahapuudusel ei osale Eesti meeskond ja naiskond järgmisel suvel Euroopa liigades ehk siis vastavalt Kuld- ja Hõbeliigas. EM-valikmängude eel jäävad seetõttu ära olulised ettevalmistavad kohtumised.

«Kuigi see on hoop, pole olukord lootusetu, sest meie meeste koondisel on siiski tänavusest all kaks võitu, mis tähendab, et järgmisel suvel on vaja juurde veel ühte ning EM-pilet ongi taskus,» sõnas Juhkami ning lahkas veidi ka alaliidu rahamure põhjuseid.

Selleks on teadlik otsus toetada nii kümmekond aastat nii mehi kui ka naisi, mille tulemusena on küll vilju lõigatud - naised on jõudnud EMile - kuid paraku on kulunumbrid praeguseks kokku jooksnud. Võrdluseks: korv- ja käsipallis ega jäähokis naiste koondist säärasel viisil ülal ei peeta.

Tähtis teema – Laskesuusatamise MK-sari

Laupäeval algab segateatesõitudega laskesuusatamise MK-sari. Üheksa etappi kaheksas riigis ja lisaks maailmameistrivõistlused Šveitsis. Tähtsaks teemaks on võistlus «Pressisektoris» väga lihtsal põhjusel - tegu on Eesti kõige populaarsema telealaga. Mitte miski muu ei too telerite ette nii palju inimesi kui laskesuusatamine.

Lisaks on televiisorite ette kogunevatel inimestel, kellele pöialt hoida, sest Tuuli Tomingase eelmiste heade hooaegade foonilt tasub tulemusi oodata ka tänavu. «Kindlasti tasuks latt seada sellise stabiilse 15. koha piirimaile, mille pealt võiks siis heal päeval jõuda ka lilletseremooniale ja miks mitte ka poodiumile,» seadis Juhkami lati paika.

***

«Pressisektori» lõpetuseks vaatasid saatejuhid otsa eeloleva nädalavahetuse olulisematele sündmustele: murdmaasuusatamise, kahevõistluse ja suusahüpete MK-etappidele Rukal, kiiruisutamise MK-etapile Pekingis ja Põlva Serviti euromängule Türgis.​