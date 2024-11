Eesti meistrivõistlused peeti Marokos, žüriisse kuulus Snoopy!

«Pärast kuueaastast pausi oli meil taas võimalus kõik surfarid kokku kutsuda ning pakkuda rannajoonel pealtvaatajatele adrenaliinirohket vaatemängu,» rääkis võistluse üks korraldajatest Joel Pärle pressiteate vahendusel. Varem on võistlused toimunud Balil (2016), Sri Lankal (2017) ja Taiwanis (2018).

«Oleme püüdnud mitu korda võistlust ka Eestis läbi viia, aga millest meil kodumaal puudu jääb, on lained. Otsustasimegi, et kutsume võistluse taas ellu ja teeme seda Marokos, kus Atlandi ookeani lained pakuvad selleks praegusel aastaajal ideaalseid tingimusi,» selgitas Pärle.

«Minu jaoks oli võistluse parim osa näha, kuidas inimesed tulevad üle maailma kokku, et meie ilusas riigis surfata ja ilma nautida. Tasemed olid erinevad, aga kõik nautisid ja see on selle spordiala juures kõige tähtsam,» rääkis Snoopy.