Bø ja Co. ehk Keda algaval laskesuusahooajal jälgida?

Alustades meestest, siis seal on küsimus number üks: kas keegi saab vastu Johannes Thingnes Bø​le. Hooajaeelne kontrollstart läks ala superstaaril küll aia taha, kuid see ei tähendavat esimest korda 2005. aasta MMi kommenteerinud Aderi sõnul midagi. «Ta on üliharva katsevõistlustel heas vormis,» osutab ta eelnevatele aastatele.

Nimelt olevatki Bø sportlane, kes alustab hooaega teistest tunduvalt hiljem. «Kui teised rassivad maikuust, siis tema alustas augustist ehk tal ongi ca neli kuud tööd tegemata. Kuid ta on nii tark ja andekas sportlane, et teab, mida peab tegema, et maailmaga võidu sõita,» julgeb Ader ikkagi mürki võtta selles osas, et tänavugi kroonitakse MK-sarja üldvõitjaks just norralane. Kui just...