Agressorriigi krokodillipisarad: laskesuusatajad võistelgu endiselt omavahel

Venelased lootsid, et ehk viib IBU tänavune kongress nende sportlastele sisse vähemalt neutraalse staatuse, aga ei juhtunud sedagi. Agressorriikide sportlased ei saa jätkuvalt osaleda MK-, IBU-karikasarjas ega MMil. Kuivõrd tänavune hooaeg jääb vahele, peaks kaduma ka võimalus püüda kohti 2026. aasta alguses peetaval Milano Cortina taliolümpial.

IBU teatas, et Venemaa ega Valgevene suusatajad ei pääse nende võistlustele enne Ukraina sõja lõppu. Portaali championat.com teatel viitab IBU jätkuvalt sellele, et tuleb tagada kõigi osalejate ja ürituste turvalisus.

«Rahvusvaheline alaliit on teel Venemaa terve põlvkonna laskesuusatajate karjääri rikkumiseks,» kirjutati portaalis ahastavalt.

Lisati, et tänavuse Pariisi olümpia abil sai suvealade osas üht-teist selgemaks, kuid talialade osas on Milanosse pääsemisega seoses kõigil aladel tume maa.

Championat.com märkis, et kui karjääri lõpetavatel laskesuusatajatel nagu näiteks Aleksandr Loginov on kõrgel tasemel autasusid ikka võidetud ning päris noortel on lootust millalgi pääseda rahvusvahelisele areenile, siis parimas sportlaseeas ehk 25-30 aastastel võib karjäär suures osas kaotsi minna, sest praegu saab ainult Venemaal omavahel võistelda.