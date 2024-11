Kaotus Poolale kukutas Eesti esikümnest välja

«Näis, et Eesti läbib valikgrupi täiseduga ja jõuab kindlalt EMil, aga siis viskasid Mateusz Ponitka ja Michal Michalak kahe peale kokku 56 punkti ning võtsid võõrsil võidu. Et Poola on korraldajana juba niikuinii edasi ning finaalturniiri pileti lunastas ka Leedu, võib Eesti jääda välja. Aga paanitsemiseks põhjust pole. Vähemalt veel mitte,» kirjutati Eurobasketi veebilehel.

Tõesti on nii, et Eesti võib turniirilt jääda välja, kuid see on väga ebatõenäoline. Mis peaks selleks juhtuma?