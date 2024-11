Ralliekspert: Tänakul tuleb teha restart, sest ta tegi tänavu liiga palju vigu

Ralliajakirjanik Colin Clark hindas maailmameistriks tulnud Neuville'iga samaväärselt kõiki Toyota sõitjaid ehk Sebastien Ogier'd, Elfyn Evansit ja Takamoto Katsutat, sest nemad tõid koju võistkondliku meistritiitli.

Neuville'i ja Tänaku tiimikaaslane Andreas Mikkelsen, kes osales pühapäeval superralli süsteemis ning tegi punktikatsel eksimuse, sai hindeks viie. Pühapäevale liidrina vastu läinud, ent siis välja sõitnud ja katkestanud Eesti rallimehe esitust hindas DirtFish erakordse nulliga.

«Annan harva hindeks nulli, sest mõistan, et juba kiivri pähe panemine, turvavööde kinnitamine ja stardijoonel istumine nõuavad uskumatut annet, pühendumust ja julgust. Seetõttu olen alati vastumeelne nulli andma. Kuid seda viga, mille Tänak pühapäeval tegi, ei saa andestada,» alustas Clark eestlase kohta kulgevat kirjatükki.

«See kurv ei olnud selline, mis pidanuks kedagi üllatama. Tänak eksis seal mitte sellepärast, et kurv olnuks libe, vaid seetõttu, et ta läks sinna liiga suure kiirusega. Ja küsimus ongi, miks? Arvestades, kui palju oli kaalul, kui suur oli tema edu, ning võttes arvesse selgeid juhiseid tiimilt pühapäevaseks sõiduks, tegi Tänak tohutu vea.

Selle võimalike tagajärgede tähtsust on raske üle hinnata. Hyundai otsib põhjuseid, et jätkata autoralli MM-sarjas osalemist. Tootjad võistlevad tootjate tiitli nimel. Sõitjad on need, kes tegutsevad pigem isiklikest huvidest lähtudes. Võib-olla oli Tänak pühapäeval isekas. See oli üks suurimaid ja kõige tagajärjekamaid vigu, mille sarnast lähiajal tõenäoliselt ei näe.

Tänak vajab 2025. aastaks täielikku restarti rohkem kui keegi teine. See aasta ei läinud tema jaoks hästi. Jah, tal oli natuke halba õnne, aga ta tegi ka palju vigu. Väga-väga pettumustvalmistav sooritus mehelt, kes on olnud rallimaailmas piisavalt kaua, et teada, et sellised vead ei tohiks juhtuda,» kirjutas Clark 2019. aasta maailmameistrist.

Colin Clarki hinded Toyota sõitjad Elfyn Evans (1. koht ) 8/10 Sebastien Ogier (2. koht) 8/10 Takamoto Katsuta (4. koht) 8/10 ​Hyundai sõitjad Thierry Neuville (6. koht) 8/10 Ott Tänak (katkestas) 0/10 Andreas Mikkelsen (31. koht) 5/10 M-Spordi sõitjad Adrien Fourmaux (3. koht) 7/10 Gregoire Munster (5. koht) 7/10