Riigikohus jättis õpilast löönud Riho Rannikmaa kaebuse rahuldamata, treener mõisteti süüdi

Tartu ringkonnakohus nõustus Viru maakohtu eelmise aasta 1. novembril tehtud otsusega, et Rannikmaa on süüdi teise inimese kehalisel väärkohtlemisel valu põhjustamises. Samas leidis ringkonnakohus, et Rannikmaa ei tekitanud kannatanule tervisekahjustusi, mistõttu muutis mehele mõistetud karistust ja esimeses astmes tekkinud kohtumenetluse kulude jaotust.

Ringkonnakohtu hinnangul järeldub tõenditest, et Rannikmaa lõi kannatanut ühe sõrme nukiga vastu kukalt. Kolleegium leiab, et süüdistatava löök polnud pelgalt väheoluline kehaline kontakt, vaid valu tekkimine oli ka objektiivse kõrvalseisja seisukohalt löögi tüüpiline tagajärg.

«Süüdistatava eesmärk oli kannatanu tähelepanu juhtimine, ühestki välisest asjaolust ei nähtu, et lööki oleks rakendatud suuremat jõudu. Keegi ülekuulatud inimestest ei väida end olevat muhku näinud. Inimese kolju ei ole sile ning eriti kukla piirkonnas katsudes on tunda erinevad kumerused. Vaid kukalt katsudes öelda, kas tegemist on tavapärase olukorra või löögi tagajärjel tekkinud muhuga, on äärmiselt keeruline.»