Kaardilugejat vahetanud Toyota ralliäss palus vabandust

Mälkönen avaldas hiljem sotsiaalmeedias, et oli Pajari otsuses pettunud. «Sami otsus muutusi teha tuli mulle üllatusena ja arusaadavalt olen selle üle väga kurb. Ma ei oodanud seda otsust,» kirjutas Mälkönen Instagramis ja lisas, et teadis otsusest juba varem, mitte ei saanud sellest teada alles pärast Jaapani rallit.

34-aastane soomlanna pälvis palju toetust. Pajari sai seevastu kõvasti kriitikat, mistõttu otsustas ta selgitada valiku tagamaid avalikult. «Teadaanne, et ma ei jätka Enniga, on viimasel ajal tekitanud palju arutelu ja spekulatsioone,» kirjutas Pajari Instagramis.

Kuigi meie koostöö oli väga edukas, on olnud ka raskeid hetki – nagu igas suhtes –, ning noorte sportlastena oleme mõlemad alles oma teed leidmas. Sõitjana pean tagama, et mul on autos parim võimalik kooslus. Mul on siiralt kahju, et me ei leidnud lahendust jätkamiseks.