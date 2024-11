Hyundai boss tahab lahendada Tänakut ümbritseva «mõistatuse»

Tänakust on hooaja lõpus kõneldud ennekõike Jaapani rallil tehtud saatusliku väljasõidu kontekstis, mis kindlustas tema tiimikaaslasele Neuville'ile ihaldatud esimese individuaalse MM-tiitli, kuid andis samaaegselt Toyotale võimaluse võita neljas järjestikune tootjate tiitel.

«Oleme kõik selles äärmiselt pettunud. Selles pole küsimustki,» ei varjanud Abiteboul emotsioone DirtFishi ajakirjaniku Luke Barryga vesteldes.

Ent selle sama vestluse käigus tunnistas tiimipealik, et on valmis osa Tänaku õnnetuse süüst enda peale võtma.

«Peame seda arutama, et kuidas saada paremaks ja kuidas teha kindlaks, et ta neid [vigu] väldiks, sest sel aastal on neid olnud võrdlemisi palju,» sõnas Abiteboul. «Ta tunneb selle ka ise ära.»

«Ja kui tal on karjääris paika pandud eesmärk, mida ma usun, et tal on, eriti järgmiseks aastaks, siis meil tuleb aru saada, kuidas selle olukorraga paremini toime tulla. See on sealjuures meie, mitte ainult tema mure,» jätkas tiimipealik.

«Meie asi on panna paika plaan, mis on selge. Arvasin, et see on seda juba tänavu, kuid mul tuleb veel paremini mõista, kuidas saan teda aidata, teda paremini toetada. Tunnen, et pean võtma vastutust selle eest, mis Otiga juhtus,» sõnas eelmise aasta alguses Hyundaiga liitunud Abiteboul, kes tegi Tänakuga koostööd tänavu esimest aastat.

«Hetkel tunnen, et ma ei suutnud Otile vajaminevat platvormi pakkuda, peamiselt siis suhtluse osas,» jätkas Abiteboul. «Arvan, et iga sõitja vajab midagi natukene erinevat. Ma ei tea, mida Ott tahab või vajab, ning need võivad olla ka erinevad asjad. See ongi see, mis tuleb meil välja mõelda. Mõistatus, mis vajab lahendamist.»

«Küsimus on, mis aitab Otti? Mida tuleb mul teha, et Otti aidata? Mul tuleb sellele küsimusele vastus saada ning mul on kahe hooaja vahel selleks väga vähe aega,» lõpetas ta.