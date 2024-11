Urmo Aava: Eesti autoralli pole olnud kunagi nii heas seisus

«Praegu on teada, et Delfi Rally Estonia on 2025. aastal WRC-kalendris, 2026. aastast edasi meil läbirääkimised Promootori ja riigiga käivad, erasektorini pole veel jõudnud. Ent fakt on, et me vajame tiime. Kuidas neid aga tuua, selle peavad keskorganisatsioonid ja -inimesed välja mõtlema,» sõnas ta.

Praeguseks on selge vähemalt see, et hübriidajamid enam WRC (lähi)tulevik pole, kuid ainuüksi see mingi võluvits tiimide meelitamiseks pole. «​On vaja aru saada, et kui [auto]tootja poolt pannakse X hulk raha sisse, siis väljund peab olema mingi kordistusega. Kõik on äriettevõtted ning negatiivse tulemiga keegi seda ette ei võta,» selgitas Aava.

«Millele hübriidist loobumine lühiajaliselt kaasa aitab on sisendinvesteeringu suurusele - see on nüüd väiksem. Kuid tuleb vaadata ka muid mobility (liikuvuse - toim.) eesmärke: kuhu autondus liigub ja mis tehnoloogiaid tahetakse arendada.

Kui vaatame uudiseid ja seda, mis üle maailma toimub - nii energeetikas kui ka autonduses -, siis mina ega ka väga paljud targemad inimesed ei tea, mis hakkab autonduse maailmas juhtuma.

Arvan, et me ei tohiks välistada mingeid tehnoloogiaid, aga peaks aru saama, et kui meil on maailmas mingi hulk autotoojaid, siis see, kui meil on sarjas kolm tootjat... mind see ei rahulda! Peaksime jõudma suhteliselt kiiresti nelja-viieni, sest kui minna tagasi [WRC] hiilgeaegadele, siis oli kümme autotootjat. Kui jõuaks pooleni sellest, oleks juba hea,» lõpetas Aava.

