Johaug meenutas pöördehetke: see oli väga raske ja valus

«Mind valdavad väga segased emotsioonid,» sõnas 2021/22 hooaja järel suusad varna riputanud ning seejärel emaks saanud norralane usutluses FISi pressiteenistusele.

«Ühelt poolt on see miski, mida olen väga oodanud. Olen selle nimel, et taas stardinumber selga tõmmata ja stardipaugu peale rajale tuhiseda, aasta otsa treeninud. Teisalt valdab mind ka hirm, sest olen ikkagi kaks aastat mängust väljas olnud ja saanud emaks,» annab Johaug mõista, et ta elu on praegu sootuks teistsugune kui varem.

«Ma väsin kiiremini. Kõik asjad nõuavad rohkem energiat ning samamoodi pole kodust lahkumine ja reisimine enam nii lihtne, kui ma ei näe mitu päeva oma tütart,» jätkab ta.

«Ent samal ajal olen ka elevil, sest olen juulist saati väga hästi treeninud ning varasemate aastatega vöö vahele kogunenud tunnid pole samuti päris ära kadunud. Ma ei ole veel päris sellises vormis, nagu oma tippaegadel, kuid ütleksin, et see on siiski hea,» sõnas Johaug, kes kavatseb kuni jõuludeni osa võtta kõikidest MK-etappidest.

Seda selleks, et saada ette korralik pilt sellest, kus ta omadega paikneb. «Seejärel vaatame, kas mul tuleb veel võistelda või mitte. Minu tänavune eesmärk on puhtalt [kodune Trondheimi] MM, MK-sari on ettevalmistus selleks,» ei varjanudki ta oma sihti.

Ühtlasi meenutas Johaug intervjuus kahe aasta tagust pöördehetke, kui ta tippspordi sinnapaika jättis. Ta ei teinud seda mitte seepärast, et tal oleks suusatamisest villand saanud, vaid soovis lihtsalt pere luua.

«See oli väga raske ja valus otsus, aga loobusin, sest tahtsin saada emaks ning sa ei tea kunagi, kui kaua see aega võtab, enne kui oled proovinud. Mul tuli iseendalt küsida, kas järjekordne MM-kuld teeks mind õnnelikumaks, kuid vastus oli eitav. Ma ei saaks tunda rõõmu selle üle, kui see tuleb selle hinnaga, et ma ei saaks kunagi emaks,» meenutas ta.

«Ent juba loobumispäeval ütlesin, et ühel päeval oleks tore rajale naasta, kui vajaminev motivatsioon on olemas. Tänavu nõnda tundsingi: ma tahan proovida Trondheimi MMil sõita 50 kilomeetrit!»