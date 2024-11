Sõnasõda kogub tuure! Norris tegi Verstappenile «huvitava» soovituse

Red Bulli sõitja säärane avaldus baseerub tema arvamusel, et McLaren on tänavusel hooaja olnud teistest selgelt kiirem auto, millega saabki ainult ja ainult võita. Norris naeris säärase arvamuse aga välja.

«Ta võib öelda, mida tahab. Mina mõistagi ei nõustu sellega,» vahendas BBC briti öeldut. «Ma tean, milleks Max on võimeline ja imetlen tema enesekindlust, kuid siinkohal ütlen mina vastu, et mida iganes.»

Norris möönis, et kuigi McLaren on aasta teises pooles olnud konkurentidest kiirem, siis hooaja esimeses pooles see nii polnud ning just siis ehitas Red Bulliga kihutanud Verstappen endale vajamineva punktipuhvri.