Rovanperä asub taltsutama «elajat», millel ka üks lisavimka

Tegelikult võib öelda, et soomlase tänavune kalender on varasemast isegi tihedam, sest lisaks seitsmele MM-etapile lõi ta kaasa veel drifti EM-sarjas, Porsche Cup Beneluxi sarjas ning pani ennast muu hulgas proovile ka vormel 1 roolis.

Lisaks kihutab soomlane siin-seal väiksematel võistlustel, millest järgmine on tal kavas sel nädalavahetusel, kui osaleb Iirimaal toimuval Killarney historic​-rallil. Seda teeb Rovanperä seepärast, et saab asfaldil taltsutada tõelist «elajat» – just nõnda kutsuvad rallimehed hellitavalt tagaveolist ja 364-hobujõulist Toyota Starleti.