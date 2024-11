Eesti vormelitalent võimalikust MM-tiitlist: teistel on rohkem survet kui minul

Ehk teoreetiliselt on kõik veel võimalik, kuid Aron ise tiitli peale enam ei mõtle. «Kui olen aus, siis suuresti on asi ikkagi minu kätest väljas,» sõnas ta usutluses F2-sarja kodulehele.

«Viimased paar etappi pole meie jaoks kõige paremini läinud. On olnud päris palju väliseid faktoreid, mis on meile palju punkte maksma läinud ja mistõttu leiame ennast nüüd olukorrast, kus meil tuleks [MM-tiitliks] teha kaks väga head nädalavahetust ning teistel äärmiselt keskpärased.

Kui auto on kiire ning meil õnnestub häid punkte noppida, siis see oleks hooaja lõppu mõistagi positiivne, aga kui ei õnnestu, siis nii lihtsalt on. Kui sa ei tunne ennast autos hästi ning hakkad suruma, siis see teeb üldjuhul asjad isegi hullemaks.