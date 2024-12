TOP 10 Kes on Eesti ajaloo kõige kallimad jalgpallurid?

Hispaania väljaanne Fichajes.net kirjutas novembri esimeses pooles, et praegu Londoni Arsenalist Valladolidi Realis laenul olev Hein on erinevate Inglismaa tippklubide huviorbiidis. Sama portaal väitis, et Manchester United oleks nõus Eesti puuriluku eest maksma 20–25 miljonit eurot.